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Ипотека станет менее популярной к 2027 году
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Ипотека станет менее популярной к 2027 году 

360tv.ru 22 минуты назад
Рынок ипотечного кредитования переживет спад популярности. К 2027 году он сократится более чем на 17%, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА «Новости».
Эксперты обратили внимание на негативное влияние «демографической ямы». К указанному сроку она переместится и существенно изменит сложившуюся картину в розничном потребительском кредитовании, ожидается сжатие рынка.
Что в абсолютных величинах на текущий момент составляет более 50 миллиардов рублей в месяц
«Эквифакс». Бюро кредитных историй
Аналитики полагают, что доля заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет в следующие десять лет будет сокращаться быстрыми темпами. Именно люди средних лет являются основными потребителями ипотеки и других видов кредита.
Число таких клиентов упадет на 43%. Кроме того, существенно снизится и доля кредитных клиентов в возрасте 55–64 лет — приблизительно на 19%.
Рост может показать только возрастная группа от 65 до 74 лет, прогнозируют эксперты.
В марте ставка по ипотечному кредитованию упала до 9,64%. Такой показатель назвали историческим минимумом. Снижение обусловило рост количества квартир, купленных с помощью ипотеки.
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