Ипотека станет менее популярной к 2027 году

Рынок ипотечного кредитования переживет спад популярности. К 2027 году он сократится более чем на 17%, говорится в исследовании бюро кредитных историй «Эквифакс», передает РИА «Новости»

Эксперты обратили внимание на негативное влияние «демографической ямы». К указанному сроку она переместится и существенно изменит сложившуюся картину в розничном потребительском кредитовании, ожидается сжатие рынка.

Что в абсолютных величинах на текущий момент составляет более 50 миллиардов рублей в месяц

«Эквифакс». Бюро кредитных историй

Аналитики полагают, что доля заемщиков в возрасте от 25 до 34 лет в следующие десять лет будет сокращаться быстрыми темпами. Именно люди средних лет являются основными потребителями ипотеки и других видов кредита.

Число таких клиентов упадет на 43%. Кроме того, существенно снизится и доля кредитных клиентов в возрасте 55–64 лет — приблизительно на 19%.

Рост может показать только возрастная группа от 65 до 74 лет, прогнозируют эксперты.

В марте ставка по ипотечному кредитованию упала до 9,64%. Такой показатель назвали историческим минимумом. Снижение обусловило рост количества квартир, купленных с помощью ипотеки.