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Более 7 тыс. георгиевских ленточек в рамках патриотической акции раздали жителям Серпухова
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Более 7 тыс. георгиевских ленточек в рамках патриотической акции раздали жителям Серпухова 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
«Серпуховичи активно готовятся ко Дню Победы и в этот день не обойтись без символа праздника — георгиевской ленты. С конца апреля в городе проводится ставшая уже традиционной патриотическая акция по раздаче ленточек. Свыше 7 тыс. горожан уже поздравили с наступающим праздником и вручили им черно-оранжевые ленты школьники и активисты молодежных организаций», — говорится в сообщении.
Уточняется, что для тех, кто не успел обзавестись георгиевской лентой, акция повторится 9 мая с 9:00 до 10:00 вблизи школы №1.
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