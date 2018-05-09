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Уровень воды в водохранилище «Санься» упал до отметки в 160 м
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Уровень воды в водохранилище «Санься» упал до отметки в 160 м 

ИА Синьхуа 1 час назад
Фото: ИА Синьхуа
Ичан, 8 мая /Синьхуа/ — Уровень воды в водохранилище «Санься» /"Три ущелья"/, которое расположено в провинции Хубэй /Центральный Китай/, сегодня утром упал до отметки в 160 м.
По предварительным расчетам, уровень воды в «Санься» должен упасть ниже отметки в 145 м до начала сезона половодья.
Ичан, 8 мая /Синьхуа/ — Уровень воды в водохранилище «Санься» /"Три ущелья"/, которое расположено в провинции Хубэй /Центральный Китай/, сегодня утром упал до отметки в 160 м.
По предварительным расчетам, уровень воды в «Санься» должен упасть ниже отметки в 145 м до начала сезона половодья.
Ичан, 8 мая /Синьхуа/ — Уровень воды в водохранилище «Санься» /"Три ущелья"/, которое расположено в провинции Хубэй /Центральный Китай/, сегодня утром упал до отметки в 160 м.
По предварительным расчетам, уровень воды в «Санься» должен упасть ниже отметки в 145 м до начала сезона половодья.
Ичан, 8 мая /Синьхуа/ — Уровень воды в водохранилище «Санься» /"Три ущелья"/, которое расположено в провинции Хубэй /Центральный Китай/, сегодня утром упал до отметки в 160 м.
По предварительным расчетам, уровень воды в «Санься» должен упасть ниже отметки в 145 м до начала сезона половодья.
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