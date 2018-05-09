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В США объяснили допрос Виктора Вексельберга
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В США объяснили допрос Виктора Вексельберга 

Lenta.ru 31 минуту назад
Фото: Lenta.ru
Команда спецпрокурора США по «российскому делу» Роберта Мюллера допросила российского олигарха Виктора Вексельберга о переводах сотен тысяч долларов в пользу личного адвоката Дональда Трампа Майкла Коэна. CNN со ссылкой на источник сообщает, что деньги были переведены после президентских выборов в США.
СМИ отмечает, что цель платежей и характер отношений между Вексельбергом и Коэном пока неизвестны. Следователи спросили российского бизнесмена о пожертвовании связанной с ним компании «Columbus Nova» в инаугурационный фонд Трампа.
Адвокат порноактрисы Стефани Клиффорд, которая заявила о романе с Трампом, предположил, что 500 тысяч долларов, полученных от Виксельберга, пошли, в частности, на выплату 130 тысяч долларов его подзащитной. CNN заявляет, что имеет в распоряжении платежные документы, подтверждающие выплаты Виксельберга Коэну, однако их подлинность пока не установлена.
О том, что в Нью-Йорке федеральные агенты допросили российского бизнесмена, президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, сообщалось 5 мая. По информации газеты The New York Times, после того как Вексельберг сошел с трапа своего частного самолета, агенты задали ему несколько вопросов, характер которых не раскрывался, а также изучили содержимое его электронных устройств.
Впервые о допросе российских олигархов стало известно 5 апреля. Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники рассказал, что команда Мюллера по «российскому делу» допросила как минимум двух российских олигархов, однако их имена держались в тайне.
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