В США объяснили допрос Виктора Вексельберга

СМИ отмечает, что цель платежей и характер отношений между Вексельбергом и Коэном пока неизвестны. Следователи спросили российского бизнесмена о пожертвовании связанной с ним компании «Columbus Nova» в инаугурационный фонд Трампа.

Адвокат порноактрисы Стефани Клиффорд , которая заявила о романе с Трампом, предположил, что 500 тысяч долларов, полученных от Виксельберга, пошли, в частности, на выплату 130 тысяч долларов его подзащитной. CNN заявляет, что имеет в распоряжении платежные документы, подтверждающие выплаты Виксельберга Коэну, однако их подлинность пока не установлена.

О том, что в Нью-Йорке федеральные агенты допросили российского бизнесмена, президента фонда «Сколково» Виктора Вексельберга, сообщалось 5 мая. По информации газеты The New York Times, после того как Вексельберг сошел с трапа своего частного самолета, агенты задали ему несколько вопросов, характер которых не раскрывался, а также изучили содержимое его электронных устройств.

Впервые о допросе российских олигархов стало известно 5 апреля. Телеканал CNN со ссылкой на анонимные источники рассказал, что команда Мюллера по «российскому делу» допросила как минимум двух российских олигархов, однако их имена держались в тайне.