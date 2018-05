Рынок акций Бразилии закрылся ростом, Bovespa прибавил 0,37%

Investing.com — Фондовый рынок Бразилии завершил торги вторника ростом за счет укрепления секторов потребительских товаров, промышленности и финансов.

На момент закрытия на фондовой бирже Сан-Паулу Bovespa подорожал на 0,37%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Bovespa по итогам сегодняшних торгов были акции MAGAZ LUIZA ON NM (SA:MGLU3), которые подорожали на 14,14 п. (14,60%), закрывшись на отметке в 110,99. Котировки ESTACIO PART ON NM (SA:ESTC3) выросли на 0,95 п. (3,17%), завершив торги на уровне 30,93. Бумаги BRASIL ON EJ NM (SA:BBAS3) выросли в цене на 0,95 п. (2,72%), закрывшись на отметке 35,84.

Лидерами падения стали акции Bradespar SA (SA:BRAP4), цена которых упала на 1,91 п. (5,55%), завершив сессию на отметке 32,48. Акции CYRELA REALT ON NM (SA:CYRE3) поднялись на 0,52 п. (3,87%), закрывшись на уровне 12,92, а Smiles Fidelidade SA (SA:SMLS3) снизились в цене на 1,95 п. (2,75%) и завершили торги на отметке 68,93.

На фондовой бирже Сан-Паулу количество подешевевших бумаг (203) превысило количество закрывшихся в плюсе (193), а котировки 31 акций практически не изменились.

Котировки акций MAGAZ LUIZA ON NM (SA:MGLU3) выросли до исторического максимума, повысившись на 14,60%, 14,14 п., и завершили торги на отметке 110,99.

Индекс волатильности CBOE Brazil Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Bovespa, вырос на 0,81% до отметки 28.47.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в июне прибавил 0,05%, или 0,70, достигнув отметки $1.314,80 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в июне снизились на 1,46%, или 1,03, до $69,70 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на кофе США С с поставкой в июле подешевели на 0,87%, или 1,05, до отметки $119,67.

Между тем на рынке Форекс пара USD/BRL выросла на 0,51% до 3,5688, а котировки EUR/BRL не изменились 0,00%, достигнув отметки 4,2346.

Фьючерс на индекс USD вырос на 0,36% до 92,94.