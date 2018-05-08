Электронная коммерция подпитывает рекордные доходы XPO за первый квартал

XPO Logistics продемонстрировала рекордные доходы в первом квартале 2018 года, увеличившись на 18,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года до 4,19 миллиардов долларов, что привело к органичному росту спроса на электронную коммерцию в сфере транзита за последнюю милю и контрактной логистики, сообщает новостной сайт AVIAV.

В течение первых трех месяцев этого года быстрорастущая американская компания, ориентирующаяся на цепочки поставок, привлекла 972 млн долларов своим новым деловым направлением, что на 36 проц. больше, чем в 2017 году.

Брэдли Джейкобс, председатель и главный исполнительный директор XPO Logistics, заявил: «2018 год мы начали с мощного старта, добавив: „Наш 11-процентный рост органического дохода отражает здоровую диверсификацию вертикалей клиентов и линий обслуживания. Органический рост на последней миле составил 15 проц., а логистика — 14 проц., что обусловлено спросом на электронную коммерцию.

“В сегменте грузоперевозок мы увеличили доход от брокерской деятельности на 30 проц. в условиях жесткой рыночной ограниченности. Мы расширили нашу маржу на североамериканских грузовых брокерских услугах и европейских выделенных транспортных маршрутах, а также улучшили наш скорректированный операционный коэффициент на североамериканских транспортных маршрутах до 87,8 проц. ».

В сегменте транспортировки доход компании достиг показателей в 2,77 млрд долларов за квартал, что на 16 проц. больше по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году. Рост выручки был обусловлен ростом грузовых брокерских услуг и последней мили в Северной Америке, а также выделенными грузовыми перевозками в Европе и «Благоприятными» обменными курсами.

Нидерландах, Испании и Логистическое подразделение XPO обеспечило выручку в размере 1,45 млрд долларов за квартал, что на 23,2 проц. больше, чем в 2017 году. Рост выручки был обусловлен «сильным глобальным спросом на контрактную логистику электронной торговли», а также прибылью от промышленного сектора в Северной Америке и сектора моды в Европе, особенно в Великобритании Италии . Благоприятные обменные курсы также способствовали росту доходов.

Джейкобс продолжил: «Мы делаем сдержанные инвестиции в инновации и продажи, чтобы продвигать долгосрочный рост. Недавно мы представили наш цифровой рынок грузовых перевозок, интеллектуальную складскую платформу и голосовую интеграцию для самообслуживания потребителей.

»В апреле мы объявили о выпуске XPO Direct, общей распределительной сети складов и хабов последней мили, что дает клиентам гибкие возможности».