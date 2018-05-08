Греция выразила беспокойство возможным разрывом сделки по иранскому атому

"Премьер Израиля имел возможность в ходе наших переговоров высказать свои опасения, свою глубокую озабоченность в связи с испытанием Ираном баллистических ракет большой дальности. Мы разделяем эти опасения", — сказал Ципрас. Текст его выступления распространила пресс-служба правительства.

"Однако я выразил мнение, что возможное расторжение договора с Ираном по ядерной программе, возможная отмена соглашения может привести к дальнейшей дестабилизации в регионе, которая не будет выгодна никому", — заявил премьер Греции.

Он сказал также, что у трех стран есть общее понимание необходимости углубления сотрудничества в области безопасности, стабильности и совместного развития в регионе Юго-Восточного Средиземноморья.

Нетаньяху в ходе саммита заявлял, что Иран пытается разместить в Сирии «очень опасное оружие», чтобы атаковать еврейское государство. По его словам, Тегеран отрицает право на существование государства Израиль и открыто призывает его уничтожить.

Греция имеет с Ираном отношения стратегического характера, две страны тесно сотрудничают в разных областях экономики. Иран был одним из главных поставщиков нефти в Грецию — в 2011 году Греция закупала в Иране ежедневно по 100 тысяч баррелей нефти. Треть греческого нефтяного импорта приходилась на Иран. При этом Иран поставлял нефть в Грецию в кредит. Поставки были прекращены в 2012 году после введения западных санкций против Тегерана в связи с развитием иранской ядерной программы. Санкции с Ирана были сняты в 2016 году.