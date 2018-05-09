Космический контракт: новый суперфорвард «Автомобилиста» заработает за сезон 3 миллиона евро

Стало известно, сколько заработает новичок «Автомобилиста» Найджел Доус . По данным авторитетного издания «Бизнес Online», сумма обязательных выплат игроку за следующий сезон колеблется в районе 150 миллионов рублей. А с учётом бонусов они достигнут 3 миллионов евро (более 200 миллионов рублей).

Экс-форвард «Барыса» Найджел Доус перешёл в «Автомобилист» в начале мая. Канадец — один из самых забивных игроков КХЛ: в минувшем сезоне он стал лучшим снайпером КХЛ и третьим бомбардиром лиги, набрав в 46 играх 55 очков (35+20).