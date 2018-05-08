В День Победы артековцы поучаствуют в памятных акциях в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ , 8 мая — РИА Новости Крым . В День Победы 9 мая все дети «Артека» примут участие в акциях памяти в Севастополе , а также пронесут портреты родственников в «Бессмертном полку». Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».

Артековцы готовятся принять участие в акциях памяти в Севастополе 9 мая 2018

9 мая на улицы города-героя выйдет почти 4 тысячи артековцев. Все они приехали в МДЦ на тематическую смену «История нашей победы». Среди них много курсантов кадетских училищ и военно-патриотических клубов. 9 мая они встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и станут участниками митинга-реквиема памяти.

Артековцы готовятся принять участие в акциях памяти в Севастополе 9 мая 2018

Также в День Победы в «Артеке» состоится общественная акция «Бессмертный полк», в которой примут участие все дети, отдыхающие в детском центре.

"Моя семья гордится подвигом наших предков и хранит память о священных событиях той войны. В «Бессмертном полку» мы учувствуем каждый год, но в этот раз портрет моего прадеда Куприкова Александра Васильевича будет и на улицах Севастополя, и на улицах Самары , оттуда я приехала", — рассказала советник игроцентра 4 отряда детского лагеря «Полевой» Мария Ананьева.

Артековцы готовятся принять участие в акциях памяти в Севастополе 9 мая 2018

Шествие артековцев в «Бессмертном полку» будет продолжаться с 20:30 до 21:30. Оно начнется у школы «Артека». Участники пройдут до набережной Гурзуфа, где состоится концерт. Закончится праздник салютом на воде.