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В День Победы артековцы поучаствуют в памятных акциях в Севастополе
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В День Победы артековцы поучаствуют в памятных акциях в Севастополе 

РИА Новости Крым 1 час назад
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 мая — РИА Новости Крым. В День Победы 9 мая все дети «Артека» примут участие в акциях памяти в Севастополе, а также пронесут портреты родственников в «Бессмертном полку». Об этом сообщает пресс-служба МДЦ «Артек».
Артековцы готовятся принять участие в акциях памяти в Севастополе 9 мая 2018
9 мая на улицы города-героя выйдет почти 4 тысячи артековцев. Все они приехали в МДЦ на тематическую смену «История нашей победы». Среди них много курсантов кадетских училищ и военно-патриотических клубов. 9 мая они встретятся с ветеранами Великой Отечественной войны и станут участниками митинга-реквиема памяти.
Артековцы готовятся принять участие в акциях памяти в Севастополе 9 мая 2018
Также в День Победы в «Артеке» состоится общественная акция «Бессмертный полк», в которой примут участие все дети, отдыхающие в детском центре.
"Моя семья гордится подвигом наших предков и хранит память о священных событиях той войны. В «Бессмертном полку» мы учувствуем каждый год, но в этот раз портрет моего прадеда Куприкова Александра Васильевича будет и на улицах Севастополя, и на улицах Самары, оттуда я приехала", — рассказала советник игроцентра 4 отряда детского лагеря «Полевой» Мария Ананьева.
Артековцы готовятся принять участие в акциях памяти в Севастополе 9 мая 2018
Шествие артековцев в «Бессмертном полку» будет продолжаться с 20:30 до 21:30. Оно начнется у школы «Артека». Участники пройдут до набережной Гурзуфа, где состоится концерт. Закончится праздник салютом на воде.
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