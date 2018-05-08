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Доходы Ирека Ялалова уменьшились на 50 тысяч рублей
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Доходы Ирека Ялалова уменьшились на 50 тысяч рублей 

РИА «ФедералПресс» 44 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глава администрации Уфы Ирек Ялалов по итогам прошлого года заработал 4,81 миллиона рублей — на 50 тысяч меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные декларации. Его супруга заработала 540 тысяч рублей (меньше на 147 тысяч).
Имущество пары осталось неизменным: Ялаловы вледеют квартирами, квартиры на 59, 114 и 136,5 кв.м, земельным участком, жилым домом, двумя парковочными местами, а также хозяйственным строением.
На супругу мэра записаны две «Тойоты».
Напомним, ранее стали известны доходы главы республики Рустэма Хамитова. Он заработал 7,054 млн рублей. Это на 115 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Отметим, что в 2016 году доходы главы региона также уменьшились на 500 тысяч рублей. Его супруга Гульшат заработала 1,68 млн рублей, против 123 тысяч в 2016 году.
Согласно декларации, которая опубликована на сайте правительства региона, Хамитов владеет приусадебным участком (3 699 кв м) и жилым домом (25,7 кв м). У его супруги в собственности находится квартира площадью 120 кв.м. Чета Хамитовых также пользуются квартирой в 79,9 кв.м и государственной дачей (557,5 кв. м.)
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