Доходы Ирека Ялалова уменьшились на 50 тысяч рублей

Глава администрации Уфы Ирек Ялалов по итогам прошлого года заработал 4,81 миллиона рублей — на 50 тысяч меньше, чем в 2016 году, свидетельствуют данные декларации. Его супруга заработала 540 тысяч рублей (меньше на 147 тысяч).

Имущество пары осталось неизменным: Ялаловы вледеют квартирами, квартиры на 59, 114 и 136,5 кв.м, земельным участком, жилым домом, двумя парковочными местами, а также хозяйственным строением.

На супругу мэра записаны две «Тойоты».

Напомним, ранее стали известны доходы главы республики Рустэма Хамитова . Он заработал 7,054 млн рублей. Это на 115 тысяч рублей меньше, чем годом ранее. Отметим, что в 2016 году доходы главы региона также уменьшились на 500 тысяч рублей. Его супруга Гульшат заработала 1,68 млн рублей, против 123 тысяч в 2016 году.

Согласно декларации, которая опубликована на сайте правительства региона, Хамитов владеет приусадебным участком (3 699 кв м) и жилым домом (25,7 кв м). У его супруги в собственности находится квартира площадью 120 кв.м. Чета Хамитовых также пользуются квартирой в 79,9 кв.м и государственной дачей (557,5 кв. м.)