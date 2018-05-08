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В марте число открытых вакансий в США выросло до исторического максимума
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В марте число открытых вакансий в США выросло до исторического максимума 

Investing.com Россия 1 час назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Опубликованное во вторник ежемесячное исследование минтруда США об открытых вакансиях и текучести кадров (JOLTS) показало, что число открытых вакансий без учета сельскохозяйственного сектора за март выросло до исторического максимума.
Число открытых вакансий является инструментом измерения спроса на рынке труда. В марте оно выросло на 472 тыс. до 6,550 млн вакансий. Это наивысшее значение с момента регистрации данного показателя в декабре 2000 года.
Экономисты прогнозировали, что число открытых вакансий вырастет до 6,020 млн  Показатель за февраль был пересмотрен в сторону роста до 6,078 млн вакансий против первоначально определенного значения 6,052 млн вакансий.
Кроме того, отчет показал, что за март количество принятых и уволенных незначительно изменилось на позиции 5,4 и 5,3 млн  Темпы увольнений и сокращений незначительно изменились на позициях 2,3% и 1,1% соответственно.
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