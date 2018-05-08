В марте число открытых вакансий в США выросло до исторического максимума

Investing.com — Опубликованное во вторник ежемесячное исследование минтруда США об открытых вакансиях и текучести кадров (JOLTS) показало, что число открытых вакансий без учета сельскохозяйственного сектора за март выросло до исторического максимума.

Число открытых вакансий является инструментом измерения спроса на рынке труда. В марте оно выросло на 472 тыс. до 6,550 млн вакансий. Это наивысшее значение с момента регистрации данного показателя в декабре 2000 года.

Экономисты прогнозировали, что число открытых вакансий вырастет до 6,020 млн Показатель за февраль был пересмотрен в сторону роста до 6,078 млн вакансий против первоначально определенного значения 6,052 млн вакансий.

Кроме того, отчет показал, что за март количество принятых и уволенных незначительно изменилось на позиции 5,4 и 5,3 млн Темпы увольнений и сокращений незначительно изменились на позициях 2,3% и 1,1% соответственно.