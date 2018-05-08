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Биржевой оператор ICE работает над платформой по торговле биткоином
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Биржевой оператор ICE работает над платформой по торговле биткоином 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Международный биржевой оператор Intercontinental Exchange (ICE) работает над созданием онлайн-платформы, которая позволила бы крупным инвесторам покупать биткоин, пишет газета The New York Times со ссылкой на имеющиеся в ее распоряжении электронные письма и документы, а также на четыре источника, знакомые с ситуацией.
"Детали по платформе, над которой работает Intercontinental Exchange, еще не утверждены", — пишет издание, поясняя, что существование проекта пока еще находится под вопросом, поскольку крупные участники с Уолл-Стрит с сомнением относятся к сотрудничеству с представителями криптовалтюной торговли.
ICE провела переговоры с другими финансовыми институтами по созданию новой опции, посредством которой банки смогли бы заключать своп-контракты, что позволило бы покупателю приобрести биткоин уже на следующий день при содействии и гарантии безопасности биржи, пишет газета со ссылкой на источники. «Своп-контракт позволяет сделке пройти в соответствии с правилами Комиссии по торговле сырьевыми фьючерсами США (CFTC)», — поясняет издание.
Курс биткоина на вторник составляет около 9,17 тысячи долларов, согласно CoinMarketCap. Капитализация рынка криптовалют, по данным CoinMarketCap, составляет на данный момент 430 миллиардов долларов. На долю биткоина приходится примерно 36% всего рынка криптовалют.
Intercontinental Exchange (ICE) — один из крупнейших операторов электронных торгов сырьевыми товарами, основанный в 2000 году. Штаб-квартира находится в Атланте. Компания контролирует Нью-Йоркскую фондовую биржу, а также ряд площадок в США, Европе и Канаде по торговле фьючерсами и опционами на нефть, газ, нефтепродукты, зерновые, сахар.
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