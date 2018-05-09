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Участники акции «Бессмертный полк» уже собираются в центре Москвы
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Участники акции «Бессмертный полк» уже собираются в центре Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На станциях Московского метрополитена «Тверская», «Театральная» и Маяковская» уже начали собираться участники акции «Бессмертный полк», у многих в руках помимо портретов, флаги и цветы, передает корреспондент «РИАМО».
При этом выход из Театральной к Красной площади открыт только для обладателей приглашений. Люди поздравляют ветеранов и друг друга с праздником.
В 2016 году с портретами своих родных в колонне по центру Москвы прошли 700 тысяч москвичей и гостей столицы. В прошлом году — уже 850 тысяч. В 2018-м ожидается еще более активное участие в акции москвичей и приезжих.
«Бессмертный полк» — общественная акция, проходящая в России и некоторых других странах в День Победы, она призвана увековечить память героев Великой Отечественной войны. Участники акции движутся организованной колонной, держа в руках транспаранты с фотопортретами родственников-участников войны. Впервые акция прошла в Томске в 2012 году.
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