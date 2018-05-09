Участники акции «Бессмертный полк» уже собираются в центре Москвы

На станциях Московского метрополитена «Тверская», «Театральная» и Маяковская» уже начали собираться участники акции «Бессмертный полк», у многих в руках помимо портретов, флаги и цветы, передает корреспондент «РИАМО»

При этом выход из Театральной к Красной площади открыт только для обладателей приглашений. Люди поздравляют ветеранов и друг друга с праздником.

В 2016 году с портретами своих родных в колонне по центру Москвы прошли 700 тысяч москвичей и гостей столицы. В прошлом году — уже 850 тысяч. В 2018-м ожидается еще более активное участие в акции москвичей и приезжих.