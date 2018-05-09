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Шествие «Бессмертного полка» завершилось в Москве
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Шествие «Бессмертного полка» завершилось в Москве 

Агентство «Москва» 54 минуты назад
Фото: РИАМО
В столице завершилось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 1 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«В центре Москвы завершилась всероссийская акция «Бессмертный полк». В этом году (в 2018 г. — прим. Агентства «Москва») акция продлилась дольше обычного в связи с тем, что в ней приняло участие рекордное количество людей — более 1 млн человек», — сказал И. Волк.
«Бессмертный полк» — общественная акция, которая проводится в России и ряде стран ближнего и дальнего зарубежья в День Победы. В ходе акции участники идут колонной и несут транспаранты с фотопортретами своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. В 2017 г. шествие «Бессмертный полк» объединило почти 8 млн человек по всей России. Число участников «Бессмертного полка» в столице превысило 750 тыс. человек.
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