Шествие «Бессмертного полка» завершилось в Москве

В столице завершилось шествие «Бессмертного полка», в котором приняли участие более 1 млн человек. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В центре Москвы завершилась всероссийская акция «Бессмертный полк». В этом году (в 2018 г. — прим. Агентства «Москва» ) акция продлилась дольше обычного в связи с тем, что в ней приняло участие рекордное количество людей — более 1 млн человек», — сказал И. Волк.