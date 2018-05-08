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Без вреда для природы. В Казахстане для сбора разливов нефти нашли новый сорбент
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Без вреда для природы. В Казахстане для сбора разливов нефти нашли новый сорбент 

ИА Север-Пресс 44 минуты назад
Фото: ИА Север-Пресс
Ученые технопарка университета имени Сактагана Баишева в Актобе разработали минеральный сорбент. Он поглощает разлившуюся нефть и при этом не наносит вреда окружающей среде.
«Сорбент создан на основе минерала под названием диоталит, который имеет свойство поглощать нефть. По Казахстану такой разработки нет. Мы предложили её нефтегазовой компании АО «СНПС Актобемунайгаз» и они заинтересовались, предложив нам испытать сорбент на специальном полигоне. Если их устроит результат, то мы готовы производить сорбент», — пояснил директор ТОО «Технопарк Зерек» Нурлан Алдамжаров.
Ученый отметил, что после того, как сорбент впитает нефть, его можно использовать во второй раз, но уже для производства кирпича, — сообщает Агентство нефтегазовой информации. Для этого загрязненный сорбент сначала помещают в печь, чтобы нефть сгорела, а потом из него можно делать кирпичи. Минеральную добавку испытывали и для растений — в результате выявили возможность её использования в качестве удобрения для комнатных цветов и бобовых.
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