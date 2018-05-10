Около 23 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе

Около 23 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе в честь Дня Победы, сообщил глава муниципалитета Сергей Грибинюченко на своей странице в Instagram.

«Около 23 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе. Основная колонна прошла по центру Пушкино », — написал Грибинюченко.

По данным Пушкинского информагентства, колонна стартовала в 15:00 (9 мая — ред.) на Советской площади, и, пройдя по Московскому проспекту, мемориалу «Скорбящая мать» и улице Тургенева вернулась обратно.

Впереди колонны пронесли полотнище, сшитое из 300 фрагментов, собранных ранее в ходе акции «Знамя Победы», впервые прошедшей в городе.