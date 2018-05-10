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Около 23 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе
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Около 23 тыс. человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Около 23 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе в честь Дня Победы, сообщил глава муниципалитета Сергей Грибинюченко на своей странице в Instagram.
«Около 23 тысяч человек приняли участие в акции «Бессмертный полк» в Пушкинском районе. Основная колонна прошла по центру Пушкино», — написал Грибинюченко.
По данным Пушкинского информагентства, колонна стартовала в 15:00 (9 мая — ред.) на Советской площади, и, пройдя по Московскому проспекту, мемориалу «Скорбящая мать» и улице Тургенева вернулась обратно.
Впереди колонны пронесли полотнище, сшитое из 300 фрагментов, собранных ранее в ходе акции «Знамя Победы», впервые прошедшей в городе.
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