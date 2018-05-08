Около 10 тыс. человек станут участниками шествия «Бессмертного полка» в Пушкинском районе

В Пушкинском районе 9 мая в акции «Бессмертный полк» смогут принять участие до 10 тысяч человек, сообщила Пушкинскому информагентству начальник отдела культуры и туризма местной администрации Инна Полуянова.

«До 10 тысяч человек соберет в этом (2018 году — ред.) году акция «Бессмертный полк» в Пушкинском районе. К 15:00 мы ожидаем всех участников акции на Советской площади в Пушкино », — сказала Полуянова.

По ее словам, согласно маршруту, участники шествия пройдут по Московскому проспекту, развернутся на улице Чехова , свернут на улицу Тургенева, пройдут по Театральному проезду и вернутся на Советскую площадь.

По сведениям агентства, акция «Бессмертный полк» проводится в Пушкинском районе более трех лет.