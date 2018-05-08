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Около 10 тыс. человек станут участниками шествия «Бессмертного полка» в Пушкинском районе
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Около 10 тыс. человек станут участниками шествия «Бессмертного полка» в Пушкинском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Пушкинском районе 9 мая в акции «Бессмертный полк» смогут принять участие до 10 тысяч человек, сообщила Пушкинскому информагентству начальник отдела культуры и туризма местной администрации Инна Полуянова.
«До 10 тысяч человек соберет в этом (2018 году — ред.) году акция «Бессмертный полк» в Пушкинском районе. К 15:00 мы ожидаем всех участников акции на Советской площади в Пушкино», — сказала Полуянова.
По ее словам, согласно маршруту, участники шествия пройдут по Московскому проспекту, развернутся на улице Чехова, свернут на улицу Тургенева, пройдут по Театральному проезду и вернутся на Советскую площадь.
По сведениям агентства, акция «Бессмертный полк» проводится в Пушкинском районе более трех лет.
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