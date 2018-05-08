В Австралия местная компания будет майнить на заброшенной электростанции 

Компания из Сиднея, специализирующаяся на технологиях «интернета вещей», заключила соглашение с австралийским дилером оборудования для майнинга, чтобы заняться добычей криптовалют на базе списанных мощностей местной угольной электростанции. О новой сделке сообщили в Австралийской фондовой бирже в понедельник, 7 мая. IoT Group, разрабатывающая решения в области «интернета вещей» на базе блокчейна, подписала договор с Royalti Blockchain Group, австралийским дилером производителя оборудования для майнинга Bitfury. Свои новые мощности IoT Group планирует разместить в Долине Охотников близ Сиднея на заброшенном объекте Redbank — списанной с баланса электростанции, работающей на угле. Стоимость сделки с торговой компанией оценивается в $190 млн, согласно данным из пресс-релиза IoT Group. Другие подробности соглашения стороны пока не разглашают. Ранее мы посвятили обзору рынка майнинга отдельный материал — Майнинг: становление индустрии и проблема криптоджекинга.
текст: Антон Кузнецов, фото: ISO Republic