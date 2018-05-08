Бессмертный полк: акция, подмены подлинного смысла которой опасаются авторы

Завтра почти по всей России и во многих других странах пройдет шествие, получившее название «Бессмертный полк». Участники движения пройдут колонной по улицам городов с фотографиями своих родственников — ветеранов Великой Отечественной войны. На сегодняшний день движение охватывает более 80 государств.

Сергей Колотовкин и Более семи лет назад томские журналисты Сергей Лапенков Игорь Дмитриев предложили горожанам пройти по улицам с фотопортретами своих родственников, воевавших в Великой Отечественной войне. Авторы акции обратили внимание, что ветераны всё реже могут лично участвовать в уличных шествиях, и сочли важным, чтобы защищавшие страну герои присутствовали на них хотя бы в такой символической форме. Согласно составленному журналистами уставу, акция я должна быть некоммерческой, неполитической и негосударственной. При этом для основателей было важно, чтобы люди шли с фотографиями своих родственников, прошедших войну, то есть людей, о судьбе которых они действительно знают очень хорошо.

В 2012 году акция «Бессмертный полк» под прошла в Томске при поддержке телекомпании ТВ2 и других медиа, входящих в холдинг «Томская медиа группа». Ранее очень похожие по содержанию мероприятия уже проводились как в различных городах России, так и за её пределами, однако «Бессмертный полк» стал первым событием такого рода, которое привлекло к себе настолько широкое внимание. В акции приняли участие более шести тысяч человек, которые несли более двух тысяч портретов участников войны.

Впоследствии многие города выразили желание присоединиться к акции. 9 мая 2013 года она была проведена в 120 городах и сёлах России, а также в некоторых других странах. В 2014 году был включён «в общероссийскую программу празднования в 2015 году 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

С 2015 года в организации шествий принимает участие, в том числе, «Общероссийский народный фронт». Хотя акция продолжает стремительно набирать популярность в России и за рубежом, журналисты, стоящие у её истоков, согласны не со всеми изменениями, которые она, по их мнению, претерпела. В частности, их беспокойство вызвала появившаяся в 2015 году информация, что некоторым школьникам для участия вручали портреты героев СССР, хотя идея акции состоит именно в том, что её участники выходят с фотографиями родственников. К тому же организаторы первых акций предполагают, что в некоторых случаях от людей требуют участвовать в «Бессмертном полке», хотя добровольность участия в этом является ещё одной очень важной составляющей акции. Наконец, Лапенков, Колотовкин и Дмитриев обращают внимание, что акцию пытаются использовать для агитации политические партии.

Что касается самого телеканала ТВ2, сыгравшего важную роль в информировании об акции во времена её зарождения, 1 января 2015 года его вещание было прекращено. Многие склонны связывать это событие с показанным ранее интервью губернатора Томской области Сергея Жвачкина , в котором он предложил недовольным уборкой снега жителям Томска «уехать на юг».

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