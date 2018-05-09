Салехардцы намерены отжаться более 26 тысяч раз

После проведения парада Победы на главной салехардской площади начались гуляния. С основной сцены зазвучали патриотические песни, задымили походные кухни, рядом шла бойкая торговля шашлыком и сувенирами. Народ отдыхал. Тем более в этот день в городе установилась ясная погода.

Сотрудники городского спортуправления провели легкоатлетическую эстафету. В этом году на старт вышли 17 команд, в каждой по десять человек. Также горожане во второй раз могли поучаствовать во всероссийской акции «Рекорд Победы», где добровольцам нужно отжаться в общей сложности 26663 раз, по разу за каждый прожитый мирный день.

Третий год на праздничной площадке награждают победителей городских соревнований по мини-футболу. В этом году переходной Кубок Победы достался команде из Аксарки.