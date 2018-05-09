Ещё
Салехардцы намерены отжаться более 26 тысяч раз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Салехардцы намерены отжаться более 26 тысяч раз 

Красный Север 57 минут назад
Фото: Красный Север
После проведения парада Победы на главной салехардской площади начались гуляния. С основной сцены зазвучали патриотические песни, задымили походные кухни, рядом шла бойкая торговля шашлыком и сувенирами. Народ отдыхал. Тем более в этот день в городе установилась ясная погода.
Сотрудники городского спортуправления провели легкоатлетическую эстафету. В этом году на старт вышли 17 команд, в каждой по десять человек. Также горожане во второй раз могли поучаствовать во всероссийской акции «Рекорд Победы», где добровольцам нужно отжаться в общей сложности 26663 раз, по разу за каждый прожитый мирный день.
Третий год на праздничной площадке награждают победителей городских соревнований по мини-футболу. В этом году переходной Кубок Победы достался команде из Аксарки.
Красный Север: последние новости
Врачи рассказали, чем чаще всего болеют ямальцы Ямальские пограничники передадут флаг в московский музей МРОТ догнал прожиточный минимум
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Дружественные РФ страны покинули «Евровидение»42
Песков отреагировал на ситуацию с ветераном на Параде403
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану243
Путин спас ветерана на параде Победы548
США ввели новые санкции против России35
Видео
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
03:55
Киев принял участие в «Бессмертном полке»
Украина В мире
09:46
«Смерть США!». В Иране ответили на действия Трампа
Ближний Восток В мире
00:40
Дроботенко «поиздевался» над трагедией Джигарханяна
Шоу-бизнес
00:16
Путин пришел на помощь бабушке-ветерану
Общество
00:52
Путин заступился за ветерана
Политика Статьи
04:25
Польша возбудила дело против «Газпрома»
Экономика В мире
09:46
Решение США по Ирану оказалось выгодно России
Ближний Восток В мире
09:46
Иран «психанул» после решения США по ядерной сделке
Конфликты Ближний Восток
08:45
Иран уличил Трампа во лжи по ядерному соглашению
Ближний Восток В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение