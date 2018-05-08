Стихи о героях войны вспомнили в библиотеке Коптева 

Международная акция «Читаем детям о войне» была организована библиотекой № 46 района Коптево. Ребята услышали сказку Константина Паустовского «Похождения жука-носорога» и вспомнили стихотворение Андрея Усачева «Что такое День Победы», а также приняли участие в памятной акции.
— На улице Зои и Александра Космодемьянских установлена стела Героям Великой Отечественной войны — сестре и брату Зое и Александру Космодемьянским. После рассказа о подвиге, наши маленькие читатели возложили к стеле цветы, — добавили в библиотеке.
Акция состоялась на минувшей неделе. (жм)