Ещё
Стихи о героях войны вспомнили в библиотеке Коптева
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Стихи о героях войны вспомнили в библиотеке Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Международная акция «Читаем детям о войне» была организована библиотекой № 46 района Коптево. Ребята услышали сказку Константина Паустовского «Похождения жука-носорога» и вспомнили стихотворение Андрея Усачева «Что такое День Победы», а также приняли участие в памятной акции.
— На улице Зои и Александра Космодемьянских установлена стела Героям Великой Отечественной войны — сестре и брату Зое и Александру Космодемьянским. После рассказа о подвиге, наши маленькие читатели возложили к стеле цветы, — добавили в библиотеке.
Акция состоялась на минувшей неделе. (жм)
Управа района Коптево города Москвы: последние новости
Расположение автобусных остановок изменится около станции метро «Петровско-Разумовская» В Северном округе установлен памятник офтальмологу Святославу Федорову Храм на Большой Академической достроят в 2019 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»358
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко453
Медведев избран премьером359
Поклонская отреагировала на свое «скучающее» фото174
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина499
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:23
Любителя селфи унёс водопад
Происшествия
Путин обратился к депутатам с призывом
Политика
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение