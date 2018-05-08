Мотоциклы в России дешевеют, но лучше продаются

В апреле на рынке мотоциклов в нашей стране наблюдался рост спроса, при этом количество предложений, наоборот, сократилось.

Средняя стоимость байка в прошлом месяце составила 40 602 рубля, а это меньше чем в прошлом году на 12%. Самые дешевые мотоциклы в Ульяновске , а самые дорогие в Санкт-Петербурге , информирует площадка Avito Авто, ссылаясь на собственное исследование.

Наиболее востребованными в России в апреле были дорожные мотоциклы — 67,5% запросов пришлось на эту категорию, второе место — кросс и эндуро с 18,7%, а на третьем разместились спортивные байки — 11,1%.

Средний ценник по сравнению с апрелем 2017 года упал на 12% и составил 40 602 рубля. Самые дорогие мотоциклы в покупали в Санкт-Петербурге — средняя цена там составила 68 572 рубля, Новосибирск — 62 332 рубля и Нижний Новгород — 60 708 рублей. Топ-3 низких цен составили следующие города: Ульяновск (35 134 рубля), Барнаул (35 675 рублей) и Воронеж (39 906 рублей).

Средняя стоимость видов мотоциклов в России

Виды мотоциклов

Средняя цена рублей

Изменения за год Дорожные

32 850 -8%

Спортивные

60 318 -16,7%

Кросс и эндуро

49 426 -7%

Чопперы

66 330 -16,2%

Кастом-байки

50 811 -10,5%

Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что в России растет спрос на подержанные мотоциклы.

По материалам: www.kolesa.ru