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Мотоциклы в России дешевеют, но лучше продаются
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Мотоциклы в России дешевеют, но лучше продаются 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В апреле на рынке мотоциклов в нашей стране наблюдался рост спроса, при этом количество предложений, наоборот, сократилось.
Средняя стоимость байка в прошлом месяце составила 40 602 рубля, а это меньше чем в прошлом году на 12%. Самые дешевые мотоциклы в Ульяновске, а самые дорогие в Санкт-Петербурге, информирует площадка Avito Авто, ссылаясь на собственное исследование.
Наиболее востребованными в России в апреле были дорожные мотоциклы — 67,5% запросов пришлось на эту категорию, второе место — кросс и эндуро с 18,7%, а на третьем разместились спортивные байки — 11,1%.
Средний ценник по сравнению с апрелем 2017 года упал на 12% и составил 40 602 рубля. Самые дорогие мотоциклы в покупали в Санкт-Петербурге — средняя цена там составила 68 572 рубля, Новосибирск — 62 332 рубля и Нижний Новгород — 60 708 рублей. Топ-3 низких цен составили следующие города: Ульяновск (35 134 рубля), Барнаул (35 675 рублей) и Воронеж (39 906 рублей).
Средняя стоимость видов мотоциклов в России
Виды мотоциклов
Средняя цена рублей
Изменения за год  Дорожные
32 850  -8%
Спортивные
60 318  -16,7%
Кросс и эндуро
49 426  -7%
Чопперы
66 330  -16,2%
Кастом-байки
50 811  -10,5%
Ранее портал «Карельские Вести» сообщал, что в России растет спрос на подержанные мотоциклы.
По материалам: www.kolesa.ru
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