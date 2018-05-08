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Участниками акции «Бессмертный полк» стали юные жители Войковского
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Участниками акции «Бессмертный полк» стали юные жители Войковского 

Управа района Войковский 42 минуты назад
Фото: Управа района Войковский
Ученики, их родители, а также педагоги школы № 717 Войковского района присоединились к акции «Бессмертный полк». Шествие с фотографиями прадедов, отцов и родственников участников войны прошло 4 мая.
— В нашем здании по традиции состоялось общешкольное мероприятие «Бессмертный полк». Все учащиеся школы собрались на праздничный митинг. Торжественное мероприятие началось с возложения цветов к памятной стеле, — сообщили в администрации образовательного учреждения.
После этого участники акции прошли по улице. Колонну демонстрантов возглавляли школьники. (жм)
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