Торгпред РФ: Россия может предложить Аргентине фармацевтику и биотехнологии

Россия в перспективе могла бы расширить сотрудничество с Аргентиной в области фармацевтической продукции и биотехнологий, которые уже вызывают интерес на этом рынке, в иных же сферах ей придется столкнуться с конкуренцией из других стран, рассказал в интервью агентству «Прайм» торговый представитель РФ в Аргентине Сергей Деркач

"Перспективным направлением может стать фармацевтика и биотехнологии. Широкий ассортимент фармацевтической продукции производится в Аргентине. … В то же время, появляется российская продукция, которая вызывает интерес аргентинских фармацевтических компаний. Например, аргентинцев интересуют некоторые наши разработки в области лечения онкологических заболеваний", — сообщил он.

"При этом следует иметь в виду, что в Аргентине непростая процедура сертификации фармацевтической продукции. Для её осуществления необходимо найти серьёзного аргентинского партнёра и набраться терпения", — подчеркнул Деркач.

В целом за прошлый год соотношение российского экспорта и импорта в торговле с Аргентиной улучшилось в сторону экспорта, что в первую очередь связано с возросшими поставками топлива и удобрений. При этом России предстоит активизировать усилия в таких традиционных сферах сотрудничества как инфраструктура и электроэнергетика, чтобы выдержать конкуренцию с другими странами.

Товарооборот между Россией и Аргентиной в прошлом году составил 890 миллионов долларов, экспорт из РФ — 211 миллионов долларов, а импорт — 679 миллионов долларов.

ВОЗРОЖДЕНИЕ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Торговый представитель считает, что в ближайшее время России удастся диверсифицировать экспорт в Аргентину за счёт товаров с высокой добавленной стоимостью, продукции машиностроения. В первую очередь, это связано с возможными продажами железнодорожной техники.

"Российские компании, готовы принять участие в торгах на поставку вагонов и локомотивов. Кроме того, компания «Трансмашхолдинг» планирует осуществить инвестиции в Аргентину в создание предприятия по ремонту и модернизации подвижного состава. Для этого предполагается использовать бывший вагоноремонтный завод", — отметил Деркач.

Российский «Трансмашхолдинг» в марте победил в конкурсе Аргентины на ремонт китайских пассажирских вагонов и локомотивов на 24 миллиона евро. ТМХ ранее сообщал, что его совместное предприятие в Аргентине — «ТМХ-Аргентина» — берет в управление железнодорожное депо Мечита, расположенное возле города Брагадо. Компания сообщала о планах вложить в проект около 3 миллионов долларов.

Деркач напомнил, что Аргентина раньше была страной с самой развитой железнодорожной сетью в Южной Америке. «В 30-е годы железнодорожная сеть насчитывала более 40 тысяч километров. В последние годы после приватизации железные дороги пришли в упадок. Нынешнее аргентинское правительство видит, что перевозка продукции, особенно сельскохозяйственных товаров, автомобильным транспортом ведёт к существенному росту их стоимости. Для снижения издержек и повышения конкурентоспособности аргентинской продукции необходимо шире использовать железнодорожный транспорт», — рассказал он.

По словам собеседника агентства, правительство президента Маурисио Макри серьезно настроено осуществлять программу восстановления и модернизации железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава.

"Весьма интересным проектом является железная дорога между месторождением сланцевого газа и нефти Вака-Муэрта и портом Баия Бланка. По ней планируется перевозить кварцевый песок и нефтепромысловое оборудование, необходимые для разработки углеводородов. Наличие гарантированных грузоперевозок делает этот проект экономически выгодным для инвесторов", — отметил торгпред.

КОНКУРЕНЦИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ

Исторически Россия тесно сотрудничала с Аргентиной в сфере электроэнергетики, советское, а затем российское оборудование было установлено на ГЭС и ТЭС, установленная мощность которых превышает 5 тысяч мегаватт. Однако в последние годы на энергетическом рынке Аргентины возросла конкуренция со стороны Китая

"Сейчас китайские компании принимают активное участие в торгах на сооружение энергетических объектов. Их конкурентное преимущество, в первую очередь, состоит в предлагаемых условиях финансирования проектов. … Китайские партнеры дают финансирование, в том числе и на строительство, то есть до 85% стоимости всего проекта", — рассказал Деркач.

"Политика же российских банков заключается в том, что мы можем профинансировать лишь экспорт российского оборудования, которое поставляем под проект плюс часть местных затрат, но не более 30% от стоимости оборудования. Получается, что нам сложно конкурировать с китайскими компаниями", — пояснил он.

Торгпред рассчитывает, что России удастся значительно увеличить поставки светодиодной техники, в первую очередь фонарей для уличного освещения. «Это интересное направление. Новое правительство перестало субсидировать тарифы на электроэнергию, и ее стоимость для потребителей выросла в пять-шесть раз. Энергосберегающая светодиодная техника стала востребованной», — отметил собеседник агентства.

Российская продукция победила в ряде торгов и уже освещает некоторые населённые пункты. «Однако необходимо принимать во внимание растущую конкуренцию со стороны компаний из других стран. При этом наши конкуренты начинают переносить производство светильников в Аргентину. И в обозримом будущем станет сложнее с ними конкурировать, в первую очередь, по цене. Например, таможенные пошлины на ввоз готовой продукции в страну достигают 35%, а на ввоз компонентов — 2%. Поэтому лишь создание здесь производства позволит занять заметное место на аргентинском рынке», — уверен он.