Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в акции «Аллея героев»

Студенты Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга №26 приняли участие в акции по высадке деревьев «Аллея героев». Об этом рассказали в администрации колледжа.

— Инициаторами акции выступили «Школа волонтеров на Миуссах» и Общероссийский народный фронт. Волонтеры высадили аллею белой сирени и посвятили ее легендарным личностям, ковавшим оружие победы, — конструкторам стрелкового оружия, авиаконструкторам, — пояснил сотрудник колледжа.

Напомним, что колледж №26 находится по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)