Ещё
Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в акции «Аллея героев»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Студенты колледжа на Цимлянской приняли участие в акции «Аллея героев» 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Управа района Люблино
Студенты Колледжа дизайна, архитектуры и реинжиниринга №26 приняли участие в акции по высадке деревьев «Аллея героев». Об этом рассказали в администрации колледжа.
— Инициаторами акции выступили «Школа волонтеров на Миуссах» и Общероссийский народный фронт. Волонтеры высадили аллею белой сирени и посвятили ее легендарным личностям, ковавшим оружие победы, — конструкторам стрелкового оружия, авиаконструкторам, — пояснил сотрудник колледжа.
Напомним, что колледж №26 находится по адресу улица Цимлянская, дом 7, строение 1. (мю)
Управа района Люблино: последние новости
Цены на жилье в районе Люблино в апреле снизились незначительно Собянин поздравил участников Парада кадет с наступающим Днем Победы Два ФОКа откроются до конца года в районе Люблино
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко328
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»73
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина421
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото63
Трамп решил судьбу Ирана272
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение