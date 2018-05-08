В районе Старое Крюково состоялась акция «Ленточка Победы»

7 мая 2018 года с 14.00 до 17:00 в Зеленоградском округе возле корпуса 900 состоялась традиционная ежегодная некоммерческая акция «Ленточка победы». Организаторами мероприятия стало ГБУ «Славяне».

Сотрудники учреждения в составе 300 человек преподнесли жителям района Старое Крюково георгиевские ленточки в преддверии праздника Дня Победы.

Георгиевская ленточка по внешнему виду и сочетаемым в ней цветам соответствует той, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».

Основной целью акции является стремление оставить в памяти новых поколений то, кем и какой ценой была одержана победа в самой страшной войне истории человечества.