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В районе Старое Крюково состоялась акция «Ленточка Победы»
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В районе Старое Крюково состоялась акция «Ленточка Победы» 

Старое Крюково 1 час назад
Фото: Старое Крюково
7 мая 2018 года с 14.00 до 17:00 в Зеленоградском округе возле корпуса 900 состоялась традиционная ежегодная некоммерческая акция «Ленточка победы». Организаторами мероприятия стало ГБУ «Славяне».
Сотрудники учреждения в составе 300 человек преподнесли жителям района Старое Крюково георгиевские ленточки в преддверии праздника Дня Победы.
Георгиевская ленточка по внешнему виду и сочетаемым в ней цветам соответствует той, которой обтянута орденская колодка к медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.».
Основной целью акции является стремление оставить в памяти новых поколений то, кем и какой ценой была одержана победа в самой страшной войне истории человечества.
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