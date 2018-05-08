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РАКИБ повысит квалификацию трейдеров криптовалют
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РАКИБ повысит квалификацию трейдеров криптовалют 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
В РАКИБ создадут комитет по трейдингу, который займется созданием правовой базы, разработкой стандартов, оценкой уровня подготовки и сертификацией трейдеров, а для повышения их квалификации откроют специальный центр обучения.
В организации говорят, что российский рынок цифровых валют развивается в русле глобальной тенденции и уже достигает более $800 млн, а на каждого трейдера сейчас в среднем приходится около $100 000. Опираясь на собственные наработки и опыт других стран, РАКИБ стремится улучшить работу всех сфер, связанных с технологией блокчейн, криптотрейдингом и ICO. Поэтому в течение года будет открыт центр компетенций, где трейдеры смогут усовершенствовать навыки торговли и осведомленность.
Ассоциация ожидает, что создание четких норм и стандартов в сфере виртуальных валют будет способствовать защите интересов инвесторов и трейдеров, а также окажет положительное влияние на уровень доходов участников рынка.
Андрей Грачев, вице-президент РАКИБ, успешный трейдер и предприниматель, говорит, что изначально необходимо выделить самых квалифицированных торговцев, которые смогут эффективно управлять криптовалютой инвесторов и сформировать цивилизованный рынок. По его словам, целью является увеличение количества успешных трейдеров до 30%, что позволит повысить ежегодный доход этого направления на $1-1,6 млрд
Напомним, что РАКИБ создает стандарты для ICO.
текст: Иван Маличенко, фото: Pixabay
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