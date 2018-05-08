Рубль снижается к доллару и евро без поддержки нефти

Рубль остается под давлением к доллару на фоне его роста на международном валютном рынке форекс и немного снижается к евро, нефть во вторник корректируется вниз после сильного роста в понедельник, когда она поднялась более чем на 1%, говорят аналитики.

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.02 мск вторника рос на 25 копеек — до 63,18 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 75,05 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи

Июльский фьючерс на нефть марки Brent падал на 1,1% — до 75,33 доллара за баррель.

ДОЛЛАР ВЫШЕ 63, ЕВРО — ВЫШЕ 75 РУБЛЕЙ

Курс евро на международном валютном рынке опустился к минимумам с конца декабря 2017 года и колеблется на уровне 1,1873 доллара против 1,1922 доллара на закрытие предыдущих торгов. Это отражается и на динамике российской валюты: рубль сильнее снижается к доллару, чем к евро.

После публикации статистики по занятости в США возможность повышения ставки Федрезервом увеличилась, и доллар почувствовал свою силу, отмечают аналитики.

"Российская валюта продолжает плыть по течению, не предпринимая попыток сопротивления напору доллара, который развивает "бычий" ход на международной арене. Недавнее восстановление ожиданий относительно более агрессивного ужесточения монетарной политики Федрезерва и рост доходности Treasuries (государственные долговые бумаги США — ред.) отпугнули инвесторов с развивающихся рынков, и рубль не стал исключением", — комментирует Роман Блинов из "Международного финансового центра".

На валютном рынке в понедельник и во вторник низкая торговая активность, но покупки в интересах Минфина составляют около 10% от объема, что может препятствовать заметному укреплению рубля, считает Георгий Ващенко из "Фридом Финанс".

"Нефтяной рынок в последнее время демонстрировал рост, закладывая риски выхода США из сделки и, как следствие, сокращения предложения нефти на глобальном рынке из-за восстановления американских санкций в отношении Ирана. Отсутствие заметного оптимизма в отношении валют развивающихся стран не формирует внешних условий для укрепления рубля", — добавляют они.

ПРОГНОЗЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

В целом в ходе предпраздничных торгов вероятна невысокая амплитуда изменения котировок в пределах 62,3-63,3 рубля за доллар и 74,3-75,5 рубля за евро, считает Марк Гойхман из ГК "Телетрейд".

В связи с тем, что рынки сейчас волнуются по поводу более быстрого повышения ставки ФРС и глобальный тренд не благоприятен для притока капитала на развивающиеся рынки, складывается впечатление, что возвращение рубля к уровню 60 рублей за доллар будет больше зависеть от глобальных настроений и, таким образом, может оказаться не столь быстрым, как мы изначально ожидали, замечают Наталья Орлова и Валерия Волгарева из Альфа-банка

Рубль будет ожидать решения Трампа по Ирану, также вечером Американский институт нефти объявит свои результаты по запасам энергоносителей, напоминает Иван Марчена из ГК Forex Club. Во вторник пара доллар-рубль проторгуется в диапазоне между 62,4-63,5 рубля, пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 74,3-75,8 рубля, прогнозирует Иван Марчена из ГК Forex Club.