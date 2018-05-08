Ещё
Эксперты предсказали России масштабный дефицит специалистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Эксперты предсказали России масштабный дефицит специалистов 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Мировой кадровый кризис приведет Россию к ощутимой нехватке специалистов. По прогнозу экспертов, к 2030 году дефицит квалифицированных кадров достигнет отметки в 2,8 миллиона человек, что составит 7,4% от общего числа работников. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на доклад консалтинговой компании Korn Ferry Hay Group.
Согласно исследованию, кадровая проблема ожидает многие страны. Так, в регионе под названием ЕМЕА, куда вошли Европа, Ближний Восток и Африка, нехватка специалистов через 12 лет превысит 14 миллионов человек. В результате экономика этих стран потеряет суммарно 1,9 триллиона долларов прибыли.
Острее всего кадровый кризис затронет Германию, где к 2030 году недосчитаются почти пяти миллионов специалистов. На втором месте — Великобритания с дефицитом в три миллиона человек. Россия с нехваткой в 2,8 миллиона специалистов занимает третью строчку. Эксперты полагают, что РФ потеряет от этого больше 297 миллиардов долларов.
Между тем Индию, наоборот, ожидает профицит квалифицированных рабочих в 245,3 миллиона человек. Это единственная страна, у которой в исследовании указан избыток специалистов. В Korn Ferry это связывают с большим предложением на рынке труда граждан трудоспособного возраста и государственными программами по повышению квалификации.
Накануне Владимир Путин объявил, что Россия должна войти в первую десятку стран по качеству образования. Для этого, по словам президента, необходимо внедрять технические разработки в устаревшую систему обучения, а также поддерживать стремления и таланты молодежи.
360tv.ru: последние новости
Центробанк объявил курсы евро и доллара на 4 мая Школьники и ветераны Балашихи выложат свечами слово «Спасибо» накануне Дня Победы Инфляция в России за неделю составила 0,1%
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль объяснил отказ Путина поздравить Порошенко328
«Это война»: Эксперт о крушении «Аллигатора»73
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина421
Поклонская прокомментировала своё «скучающее» фото63
Трамп решил судьбу Ирана272
Видео
00:31
Трамп решил судьбу Ирана
В мире Статьи
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
03:52
В администрации Путина возможны перестановки
Политика Общество
01:47
Еноты внезапно свалились с потолка на голову мужчине
Общество Происшествия
01:00
Сорванца чуть не смыло в канализацию
Происшествия Общество
02:16
Запад увидел «зловещий сигнал» в инаугурации Путина
Политика В мире
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
03:37
Google назвал лидеров Евровидения
Интернет Наука и техника
03:30
Армения получила нового премьер-министра
В мире
02:19
Ереван встретил ликованием назначение Пашиняна
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение