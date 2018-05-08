Эксперты предсказали России масштабный дефицит специалистов

Мировой кадровый кризис приведет Россию к ощутимой нехватке специалистов. По прогнозу экспертов, к 2030 году дефицит квалифицированных кадров достигнет отметки в 2,8 миллиона человек, что составит 7,4% от общего числа работников. Об этом сообщил сайт РБК со ссылкой на доклад консалтинговой компании Korn Ferry Hay Group.

Согласно исследованию, кадровая проблема ожидает многие страны. Так, в регионе под названием ЕМЕА, куда вошли Европа, Ближний Восток и Африка, нехватка специалистов через 12 лет превысит 14 миллионов человек. В результате экономика этих стран потеряет суммарно 1,9 триллиона долларов прибыли.

Острее всего кадровый кризис затронет Германию , где к 2030 году недосчитаются почти пяти миллионов специалистов. На втором месте — Великобритания с дефицитом в три миллиона человек. Россия с нехваткой в 2,8 миллиона специалистов занимает третью строчку. Эксперты полагают, что РФ потеряет от этого больше 297 миллиардов долларов.

Между тем Индию , наоборот, ожидает профицит квалифицированных рабочих в 245,3 миллиона человек. Это единственная страна, у которой в исследовании указан избыток специалистов. В Korn Ferry это связывают с большим предложением на рынке труда граждан трудоспособного возраста и государственными программами по повышению квалификации.