Покупатели жилья в Москве проигнорировали обвал рубля и ураганы

Самые яркие события апреля — резкие колебания курса рубля и очередной ураган — не смогли оказать воздействие на московских рынок жилья. Зато его все так же «подбадривает» продолжающая дешеветь ипотека. Об этом и других важных трендах эксперты рассказали сайту «РИА Недвижимость».

Первичка: обвал, ураган, дзен

Знаковые события апреля, хотя и не оказали существенного влияния непосредственно на продажи новостроек, но все же не прошли совсем незамеченными. Так, эксперты отметили рост интереса к объектам, выразившийся в количестве звонков, — так потенциальные покупатели отреагировали на скачки курса валюты.

"Интересно, что увеличение числа входящих звонков было зафиксировано уже на следующий день после первого «скачка» по проектам верхнего ценового сегмента", — отмечает руководитель по работе с ключевыми партнерами Est-a-Tet Роман Родионцев

"Валютная лихорадка" не стала чем-то неожиданным, учитывая сложную геополитическую обстановку в последние годы, добавляет управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая . В первой половине апреля наблюдался резкий рост (более чем на 50%) объемов бронирования, делится наблюдением руководить направления стратегии и маркетинга ГК «Инград» Анна Соколова . «По нашим оценкам, „валютные скачки“ активизировали тех покупателей, кто либо уже планировал купить квартиру в ближайшее время и опасался роста цен на недвижимость из-за девальвации и роста ипотечных ставок, либо хотел сохранить свои накопления», — уточняет она.

В целом на рынке недвижимости не наблюдается резких изменений ни со стороны девелоперов, ни со стороны покупателей, говорит генеральный директор АО «Управление экспериментальной застройки микрорайонов» Альберт Суниев . Не стоит также ожидать всплеска и ажиотажа покупательской активности, как это было в 2014 году, из-за снижения среднего уровня доходов и сбережений населения. Сегодня покупатель с осторожностью смотрит на рыночные изменения и не делает поспешных покупок, поясняет он.

Некоторое влияние на рынок оказал и налетевший на столицу ураган. «Из-за погодных аномалий количество звонков и просмотров снизилось, что обернулось кратковременным падением количества бронирований», — сетует Литинецкая. С другой стороны, продолжает она, плохая погода — это повод отказаться не только от посещения офиса продаж объекта, но и других мероприятий. Потенциальные покупатели в ненастье остаются дома, посвящая выбор в том числе и интернет-поиску подходящего жилья. В итоге в шторм мы фиксировали повышенное количество посещений сайтов объектов. Многие из них вылились в просмотры. «Правда, уже в хорошую погоду», — заключает эксперт.

Неприметные перемены

Что касается цен, объемов спроса и предложения, то в целом за апрель на рынке мало что изменилось, отметили эксперты.

По итогам месяца цены практически не изменялись, рассказывает Суниев, ссылаясь на данные аналитиков компании «Мосреалстрой». Средняя цена на квартиры (без учета элитных комплексов) в «старой» Москве увеличилась на 1% и составила 208,6 тысячи рублей за квадратный метр. Цена с учетом предоставляемых скидок составила 195,7 тысячи рублей за квадрат, увеличившись на 1,1% за месяц. «Данное изменение обусловлено структурными изменениями», — поясняет Суниев.

По данным Avito, спрос на рынке новостроек в апреле снизился на 10% по сравнению с мартом. Наиболее заметно «просел» спрос на однокомнатное жилье и квартиры с четырьмя и более комнатами. Тем не менее, в структуре спроса однокомнатные квартиры по-прежнему лидируют — ими интересовалось более половины (52%) пользователей. На втором месте — 33% — двухкомнатные квартиры, 14% пришлось на «трёшки» и всего 1% — на многокомнатные квартиры.

Что касается структуры спроса, наблюдается незначительное увеличение средней площади покупки, добавляет Суниев. «Поддержку» рынку жилья оказывают одновременно несколько факторов. Это низкий уровень ипотечных ставок (в том числе программа господдержки), широкий выбор новостроек, комфортный уровень цен и предоставление скидок застройщиками, объясняет он.

"Вторичка" за стабильность и футбол

Вторичный рынок в апреле не продемонстрировал ярко выраженных перемен или новых трендов.

Средняя удельная цена предложения увеличилась по итогам апреля на 1,3% и составила 214,7 тысячи рублей за квадрат, рассказывает управляющий партнер «Миэль-Сеть офисов недвижимости» Марина Толстик . Основной причиной небольшого роста цен является вымывание наиболее ликвидных предложений и увеличение в структуре предложения квартир в наиболее дорогих категориях домов, объясняет она. Дополнительное небольшое влияние оказал рост курса доллара, однако предложений, которые номинируются в валюте на вторичном рынке массового и бизнес-класса, не много.

В преддверии Чемпионата мира по футболу появилась тенденция, в рамках которой часть квартир, ранее стоявших в реализации, «перекочевали» в разряд аренды, добавляет генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова. На рынке недвижимости бытует мнение, что на сдаче квартир во время Чемпионата мира можно хорошо заработать, добавляет ведущий менеджер департамента вторичного жилья агентства недвижимости «Азбука Жилья» Александр Лунин. К сожалению, собственники не учитывают несколько факторов, сетует он. Во-первых, матчи пройдут не только в Москве. Арендодателям под сдачу в аренду квартиры необходимо нанимать агента, желательно с хорошим знанием английского языка, который будет заниматься постоянным поиском клиентов. Такой агент поглотит всю прибыль, полученную со сдачи квартиры, уверен эксперт. Ну и о налогах с полученной прибыли забывать не нужно.

Согласно статистике Avito, спрос на вторичное жилье в апреле снизился на 4% по отношению к марту, причем наиболее заметно — в сегменте квартир с тремя и более комнатами. При этом структура спроса осталась практически неизменной: наибольшая часть покупательского интереса приходится на двухкомнатные квартиры (38%), за ними следуют «однушки» — 37%, трехкомнатные квартиры пользовались популярностью у 21% покупателей и почти 4% интересовались многокомнатными квартирами, отмечают эксперты Avito.