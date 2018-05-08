Минстрой РФ оценил «квадрат» жилья в Омской области

Напомним, что размер средней рыночной стоимости 1 одного квадратного метра жилой недвижимости используется при расчёте размера выплат гражданам, которым полагаются субсидии на покупку жилья из федерального бюджета. Уровень цен рассчитывается отдельно для каждого региона страны. При этом учитываются показатели различных сегментов: новостроек и вторички.