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Минстрой РФ оценил «квадрат» жилья в Омской области
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Минстрой РФ оценил «квадрат» жилья в Омской области 

АиФ-Омск 1 час назад
Фото: АиФ-Омск
Министерство строительства и ЖКХ РФ опубликовало приказ «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации». В большинстве регионов она оказалась выше, чем в I квартале 2018 года. В Омской области цена нормативного «квадрата» составила 36 тыс. 076 руб., что оказалась больше на две тысячи (в I квартале она равнялась 34 тыс. 036 руб.).
Напомним, что размер средней рыночной стоимости 1 одного квадратного метра жилой недвижимости используется при расчёте размера выплат гражданам, которым полагаются субсидии на покупку жилья из федерального бюджета. Уровень цен рассчитывается отдельно для каждого региона страны. При этом учитываются показатели различных сегментов: новостроек и вторички.
Самый высокий уровень стоимости жилья зафиксирован в Москве. Один квадратный метр в столице стоит 91 тыс. 670 руб. На втором месте квартиры Санкт-Петербурга, их стоимость составила 67 тыс. 221 рубль. Третьим оказался Сахалинск — 62 тыс. 951 руб. Дешёвое жильё продаётся в Адыгее (28 тыс. 079 руб.), Калмыкии (28 тыс. 473 руб.), Ингушетия и (28 тыс. 883 руб.) и в Ставрополье (29 тыс. 239 руб.).
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