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Посты Кайли Дженнер в Instagram оцениваются в миллионы долларов
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Посты Кайли Дженнер в Instagram оцениваются в миллионы долларов 

Попкорн News 2 часа назад
Фото: Попкорн News
Даже те, кто к поклонникам семейства Кардашьян себя причислить никак не может, наверняка уже знают о том, что 20-летняя Кайли Дженнер — чуть ли не самая успешная бизнес-леди звездного клана. Очередное подтверждение этому — интересная статистика от аналитиков социальных медиа D’Marie Analytics, которые подсчитали, что каждый рекламный пост Кайли в Instagram — эквивалент затрат на традиционную рекламу в размере 1 миллиона долларов.
Иными словами, «выхлоп» от одного-единственного поста Кайли Дженнер такой же, как если бы компании, чьи продукты она рекламирует, потратили на рекламу по ТВ, биллборды и печатную рекламу миллион долларов. Для сравнения, 30-секундный рекламный ролик во время Суперкубка, самого освещаемого в СМИ спортивного события США, в 2018 году стоил 5 миллионов долларов. А по эффективности рекламные посты Кайли, похоже, вполне могли бы с такими рекламными роликами поспорить.
Аналитики D’Marie Analytics утверждают, что именно Кайли Дженнер — самая влиятельная звезда в соцсетях, отвоевавшая этот без сомнения почетный титул у самой Бейонсе. «Кайли — бесспорный глобальный бренд, как бы некоторые не закатывали глаза», утверждается в официальном пресс-релизе D’Marie Analytics. «Реальность такова, что эта молодая девушка достигла такого уровня влияния в индустрии рекламы и маркетинга, на который не сумели выйти многие „ветераны“-профессионалы».
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Публикация от Kylie (@kyliejenner)
24 Июл 2017 в 12:02 PDT  попкорнnews
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