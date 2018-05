Посты Кайли Дженнер в Instagram оцениваются в миллионы долларов

Даже те, кто к поклонникам семейства Кардашьян себя причислить никак не может, наверняка уже знают о том, что 20-летняя Кайли Дженнер — чуть ли не самая успешная бизнес-леди звездного клана. Очередное подтверждение этому — интересная статистика от аналитиков социальных медиа D’Marie Analytics, которые подсчитали, что каждый рекламный пост Кайли в Instagram — эквивалент затрат на традиционную рекламу в размере 1 миллиона долларов.

Иными словами, «выхлоп» от одного-единственного поста Кайли Дженнер такой же, как если бы компании, чьи продукты она рекламирует, потратили на рекламу по ТВ, биллборды и печатную рекламу миллион долларов. Для сравнения, 30-секундный рекламный ролик во время Суперкубка, самого освещаемого в СМИ спортивного события США , в 2018 году стоил 5 миллионов долларов. А по эффективности рекламные посты Кайли, похоже, вполне могли бы с такими рекламными роликами поспорить.

Аналитики D’Marie Analytics утверждают, что именно Кайли Дженнер — самая влиятельная звезда в соцсетях, отвоевавшая этот без сомнения почетный титул у самой Бейонсе. «Кайли — бесспорный глобальный бренд, как бы некоторые не закатывали глаза», утверждается в официальном пресс-релизе D’Marie Analytics. «Реальность такова, что эта молодая девушка достигла такого уровня влияния в индустрии рекламы и маркетинга, на который не сумели выйти многие „ветераны“-профессионалы».

#ad I can always count on my @sugarbearhair vitamins to help keep my natural hair healthy and strong 🐻💗+ they taste delicious! #sugarbearhair

Публикация от Kylie (@kyliejenner)

