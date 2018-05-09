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Сергей Юров и Игорь Брынцалов приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Балашихе
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Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов

Сергей Юров и Игорь Брынцалов приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Участники акции «Бессмертный полк» собрались у школы № 1. Они прошли по проспекту Ленина до храма Александра Невского, а оттуда до площади Славы.
Это портрет моего прадеда Гавриила Никитовича Юрова, который воевал. На войну ушел уже во взрослом возрасте в 46 лет. Прошел всю войну в составе
армии
Украинского фронта. Вернулся, к счастью, с войны. Это дедушка моего папы. Безусловно, как и для каждого жителя нашей страны, День Победы — это святой день
Сергей Юров.
Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов нес портреты своих дедов — Григория Евдокимовича Брынцалова и Григория Иосифовича Ангелова.
Ранее Брынцалов и Юров возложили цветы к Вечному огню в Балашихе.
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