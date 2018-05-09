Сергей Юров и Игорь Брынцалов приняли участие в шествии «Бессмертного полка» в Балашихе

Участники акции «Бессмертный полк» собрались у школы № 1. Они прошли по проспекту Ленина до храма Александра Невского , а оттуда до площади Славы.

Это портрет моего прадеда Гавриила Никитовича Юрова, который воевал. На войну ушел уже во взрослом возрасте в 46 лет. Прошел всю войну в составе

армии

Украинского фронта. Вернулся, к счастью, с войны. Это дедушка моего папы. Безусловно, как и для каждого жителя нашей страны, День Победы — это святой день

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов нес портреты своих дедов — Григория Евдокимовича Брынцалова и Григория Иосифовича Ангелова.