Средняя зарплата врачей в Башкирии за I квартал составила почти 60 тыс. рублей

По итогам I квартала 2018 года средняя зарплата врачей с высшим образованием в Башкирии составила 59,5 тыс. руб., сообщает Mkset.ru со ссылкой на Башкортостанстат.

По данным статистического ведомства, средняя заработная плата воспитателей детских садов в регионе по итогам трех месяцев составила 25,2 тыс. руб., школьных учителей — 29,5 тыс. руб., преподавателей среднего образования — 30 тыс. руб., а преподавателей вузов — 61,7 тыс. руб.

При этом средний и младший медицинский персонал зарабатывал в среднем 30 тыс. руб. в месяц, социальные работники — 33,5 тыс. руб., работники учреждений культуры — 30,3 тыс. руб., а научные сотрудники — 60,5 тыс. руб.