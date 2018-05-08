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Средняя зарплата врачей в Башкирии за I квартал составила почти 60 тыс. рублей
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Средняя зарплата врачей в Башкирии за I квартал составила почти 60 тыс. рублей 

Rambler News Service 48 минут назад
По итогам I квартала 2018 года средняя зарплата врачей с высшим образованием в Башкирии составила 59,5 тыс. руб., сообщает Mkset.ru со ссылкой на Башкортостанстат.
По данным статистического ведомства, средняя заработная плата воспитателей детских садов в регионе по итогам трех месяцев составила 25,2 тыс. руб., школьных учителей — 29,5 тыс. руб., преподавателей среднего образования — 30 тыс. руб., а преподавателей вузов — 61,7 тыс. руб.
При этом средний и младший медицинский персонал зарабатывал в среднем 30 тыс. руб. в месяц, социальные работники — 33,5 тыс. руб., работники учреждений культуры — 30,3 тыс. руб., а научные сотрудники — 60,5 тыс. руб.
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