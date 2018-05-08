Во Франции отмечен рекордный спад безработицы

В четвертом квартале 2017 года безработица во Франции снизилась до 8,9%. Это лучший показатель за последние восемь лет.

Восстановление рынка труда привело к неожиданным результатам: 4000 из 55 000 сотрудников государственных служб занятости могут потерять свои места, передает The Local.

В ближайшие годы ожидается дальнейший рост экономики Франции. По прогнозам, в 2018 году ВВП страны увеличится на 2%. Уже сейчас некоторые аналитики предполагают даже больший подъем.

В 2017 году, по официальной статистике, экономика расширилась на 1,9%. И это самый высокий показатель за последние шесть лет.

Хорошо чувствует себя и рынок недвижимости. Особенно это касается Лазурного Берега, где стоимость жилья в 2017 году поднялась на 4,5%.

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