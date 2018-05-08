ЕЦБ сохраняет уверенность в экономике еврозоны

Главный экономист ЕЦБ Питер Прат. Фото: EPA/ZIPI

"Пока нет никаких свидетельств того, что умеренность темпов экономического роста отражает долгосрочное ослабление спроса, — заявил Прат, член исполнительного совета ЕЦБ, выступая в понедельник в Женеве. — Последняя информация по-прежнему согласуется с устойчивым и широким ростом внутреннего спроса".

Как сообщали «Вести. Экономика», данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis) показали в понедельник, что промышленные заказы в Германии в марте снизились третий месяц подряд.

Деловые настроения инвесторов в еврозоне в мае ухудшились четвертый месяц подряд. Индекс Sentix опустился до 19,2 с 19,6 пункта в апреле.

Сводный индекс деловой активности (Purchasing Managers Index, PMI) 19 стран еврозоны в апреле опустился с мартовского уровня 55,2 до 55,1 пункта, достигнув минимума за 15 месяцев, показали данные IHS Markit.

Данные указывают на ослабление экономического импульса после максимального за десятилетие роста ВВП в 2017 году.

Как отмечает Bloomberg, комментарии Прата в значительной степени отражают позицию ЕЦБ о том, что замедление, вероятно, является лишь переходом к более устойчивым темпам роста и связано в том числе с временными факторами, включая время пасхальных праздников.

Тем не менее, члены Совета управляющих ЕЦБ на апрельском заседании не стали обсуждать, когда и как сворачивать программу стимулов. Вместо этого они решили, что им нужно больше времени для оценки перспектив.

Главный экономист ЕЦБ признал, что ослабление импульса проявилось «раньше, чем ожидалось». Он предположил, что по крайней мере отчасти это может быть следствием структурных факторов.

"Недавнее замедление может также стать признаком того, что ограничения со стороны предложения становятся все более связывающими, хотя и только в некоторых секторах и в некоторых странах. Например, в секторе капитальных товаров использование мощностей и незавершенные заказы / сроки поставок находятся на рекордно высоких уровнях", — сказал Прат.

Кроме того, растет риск протекционизма, который может негативно повлиять на деловые настроения еще до того, как проявится эффект новых пошлин.

В то же время, по словам Прата, свидетельства того, что укрепление евро за последний год ударило по экспорту, «ограничены». Однако «резкое снижение некоторых индикаторов настроений, связанных с экспортным сектором, вызывает обеспокоенность», признал он.