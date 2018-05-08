Моуринью избежит тюремного срока

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью заплатит 800 тысяч евро за уклонение от уплаты налогов, сообщает El Mundo.

Моуринью обвиняется в том, что он скрыл получение 3,3 миллиона евро за использование имиджевых прав в 2011-2012 годах, когда являлся главным тренером "Реала"

Моуринью договорился с испанской прокуратурой о выплате 800 тысяч евро в казну и избежит 12-месячного тюремного срока.

В 2015-м году португалец уже выплатил 4,4 миллиона евро, но затем в деле появились новые обстоятельства.