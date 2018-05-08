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Акция Свеча памяти пройдет в поселении
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Акция Свеча памяти пройдет в поселении 

Администрация поселения Вороновское 1 час назад
Фото: архив
Сотрудники образовательного учреждения «Школа №2073» пригласили жителей поселения принять участие в акции под названием «Свеча памяти». Она состоится 9 мая.
Представители образовательного учреждения будут ждать всех тех, кому дорога память о своих прадедах и односельчанах, сообщили на официальном сайте школы №2073.
Мероприятие начнется в 21:00.
В этот же вечер, в 21:30, в рамках акции «Свеча памяти» начнутся «Песни в солдатской шинели». Все присутствующие смогут исполнить какие-либо тематические музыкальные композиции.
Акция пройдет по адресу: поселок ЛМС, памятник погибшим односельчанам.
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