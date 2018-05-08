Акция Свеча памяти пройдет в поселении

Фото: архив

Сотрудники образовательного учреждения «Школа №2073» пригласили жителей поселения принять участие в акции под названием «Свеча памяти». Она состоится 9 мая.

Представители образовательного учреждения будут ждать всех тех, кому дорога память о своих прадедах и односельчанах, сообщили на официальном сайте школы №2073.

Мероприятие начнется в 21:00.

В этот же вечер, в 21:30, в рамках акции «Свеча памяти» начнутся «Песни в солдатской шинели». Все присутствующие смогут исполнить какие-либо тематические музыкальные композиции.

Акция пройдет по адресу: поселок ЛМС, памятник погибшим односельчанам.