МТС: онлайн-кредиты и программы рассрочки стимулируют продажи дорогих гаджетов

Онлайн-кредиты и программы рассрочки стимулируют продажи дорогих и очень дорогих гаджетов: за период с января по март 2018 года россияне потратили на смартфоны 95 млрд рублей, что на 20 млрд рублей больше, чем в прошлом году. К такому выводу пришли эксперты компании «МТС» , проанализировав данные I квартала 2018-го.

Стремительный рост спроса на цифровые развлечения — фильмы в HD, видеоролики в 4К, онлайн-ТВ, обмен «тяжелыми» файлами — стимулирует покупателей выбирать дорогие устройства с большими дисплеями, мощными процессорами и качественными камерами, говорят в МТС. Спрос растет во всех сегментах, кроме самых бюджетных: продажи доступных смартфонов, преимущественно китайских брендов, стоимостью до 5 тыс. рублей упали за год на 15% в натуральном выражении и на 27% в денежном.

Продуктовый виджет

Высокая стоимость гаджета компенсируется выгодными предложениями по кредитованию. При наиболее популярном сроке кредита — 24 месяца — ежемесячная плата составляет порядка 1,5 тыс. рублей. Росту продаж способствует и возможность быстрого оформления кредита в интернет-магазине в онлайн-режиме. В I квартале кредит оформлялся при каждой пятой покупке смартфона.

По данным МТС, рынок смартфонов в денежном выражении продолжает стремительно расти: продажи в I квартале по сравнению с прошлым годом выросли на 25,5%. По оценкам аналитиков компании, в марте 2018-го рынок планшетов показал годовой прирост 5% впервые за почти четыре года. Ранее продажи этих гаджетов падали 15 кварталов подряд. Рост продаж в деньгах объясняется тем, что покупатели стали выбирать более дорогие и надежные устройства, которые обеспечивают комфортный доступ к цифровым развлечениям, заключили в МТС.