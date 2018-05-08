В Ясеневе прошла акция «Бессмертный полк»

В ней приняли участие ветераны Совета ветеранов района Ясенево, представители администрации, члены общественных организаций района, кадеты, учащиеся, педагоги образовательных комплексов, депутаты Совета депутатов, военнослужащие, жители района.

Участники акции пронесли фотопортреты своих родных и близких, которые работали в тылу и воевали на фронте.

Акция памяти стартовала в парке 30-летия Ясенево, по дороге к маршу «Бессмертный полк» присоединялись прохожие, которые просто не смогли пройти мимо. Каждый хотел отдать дань уважения подвигам бойцов Великой Отечественной. После акции прошла минута молчания и на воду были спущены венки в память о погибших. Завершилась акция концертом кадетов школ.