Актив Банк скорректировал условия предоставления автокредита

Процентная ставка по кредиту на покупку нового автомобиля была снижена на 3,5 процентного пункта, и теперь она находится в диапазоне от 13,5% до 14,5% годовых.

Минимальный размер первоначального взноса остался без изменений и по-прежнему составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Кредит выдается на срок до пяти лет. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей.

Продуктовый виджет

По новым условиям процентная ставка снизится на 1,5 п. п. (ранее 2,5 п. п.) после заключения договора залога с первого числа следующего месяца. Также ставка по кредиту будет снижена на 1 п. п. (ранее 1,5 п. п.) при оформлении/предоставлении полиса каско и подтверждении полной оплаты страховой премии на срок действия полиса.