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Актив Банк скорректировал условия предоставления автокредита
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Актив Банк скорректировал условия предоставления автокредита 

Банки.ру 2 часа назад
Процентная ставка по кредиту на покупку нового автомобиля была снижена на 3,5 процентного пункта, и теперь она находится в диапазоне от 13,5% до 14,5% годовых.
Минимальный размер первоначального взноса остался без изменений и по-прежнему составляет 10% собственных средств заемщика от стоимости машины. Кредит выдается на срок до пяти лет. Сумма займа варьируется от 100 тыс. рублей до 3 млн рублей.
Продуктовый виджет
По новым условиям процентная ставка снизится на 1,5 п. п. (ранее 2,5 п. п.) после заключения договора залога с первого числа следующего месяца. Также ставка по кредиту будет снижена на 1 п. п. (ранее 1,5 п. п.) при оформлении/предоставлении полиса каско и подтверждении полной оплаты страховой премии на срок действия полиса.
«Низкие процентные ставки и отсутствие требования об обязательной покупке полиса каско либо полиса личного страхования, несомненно, делают данную программу привлекательной для заемщиков», — комментирует эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Екатерина Баклыкова.
Кредит предоставляется заемщикам, которые постоянно зарегистрированы и фактически проживают в Республике Мордовия, Пензенской, Ульяновской области, Москве и Московской области.
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