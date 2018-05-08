Исследование: Цена 1 кв. м апартаментов в старых границах Москвы в апреле упала на 3% — до 366 тыс. руб.

Средняя стоимость 1 кв. м в апартаментах на первичном рынке в старых границах Москвы в апреле 2018 г. по сравнению с апрелем 2017 г. снизилась на 2,8% — до 365,8 тыс. руб. за 1 кв. м, сообщили в пресс-службе компании Est-a-Tet.

«По данным специалистов отдела аналитики и проектного консалтинга Est-a-Tet средняя цена на апартаменты составила 365,8 тыс. руб. за 1 кв. м, за год отмечено снижение на 2,8%. Цены во всех сегментах показали отрицательную динамику. Средняя цена в комфорт-классе уменьшилась на 15,6%, в элитном и премиальном сегментах на 14% и 10,5% соответственно. Показатель бизнес-класса сократился меньше всего — на 0,6%, на объекты стандартного сегмента снизился на 1,5%», — говорится в сообщении.

Уточняется, что максимальное значение средней цены предложения отмечено в ЦАО — 524,8 тыс. руб. за 1 кв. м. На втором и третьем месте находятся САО и СЗАО — 285 тыс. руб. за 1 кв. м и 267,8 тыс. руб. за 1 кв. м соответственно. Минимальный уровень все так же относится к ВАО Москвы — 125,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Стоимость 1 кв. м в проектах на начальном этапе ниже, чем на завершающих стадиях строительства. На начальном этапе показатель составляет 282,8 тыс. руб. за 1 кв. м, при выдаче разрешения на временное проживание (РВЭ) — 473,4 тыс. руб. за 1 кв. м.

Наибольшим спросом пользовались однокомнатные апартаменты, 61,5% сделок. Существенный объем данного формата предлагается в свободной планировке. Доля апартаментов, приобретенных по ипотеке, составила 38,5%, увеличившись с 22% в конце 2017 г. Наибольшей популярностью пользуются апартаменты площадью до 40 кв. м — 54,9%, на втором месте лоты площадью 50-59,9 кв. м, их доля составляет 31,9%.