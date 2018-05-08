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Волжане присоединятся к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка»
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Волжане присоединятся к Всероссийской акции «Георгиевская ленточка» 

АиФ Волгоград 2 часа назад
Фото: АиФ Волгоград
8 и 9 мая в Волжском пройдет Всероссийская акция «Георгиевская ленточка».
8 мая с 12:00 ленточку можно будет получить у ТРК «ВолгаМолл», в 17:00 — на площади Ленина и перед ДК «ВГС». 9 мая символ Победы будут раздавать во время формирования Бессмертного полка. Напомним, впервые акция состоялась в 2005 году. За это время было распространено более 100 миллионов ленточек по всему миру. Оранжевый цвет символизирует вечное пламя огня, а черный — дым сгоревших городов Русских. Символ Победы крепится на груди с левой стороны. Носить его на одежде или сумках, а также на голове в качестве аксессуара не допускается.
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