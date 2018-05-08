Инвесторы ждут решения Трампа по Ирану, — Ален Сабитов, младший аналитик ИК «Фридом Финанс»

Американские фондовые индексы завершили торги понедельника умеренным ростом, немного отойдя от максимумов сессии по мере затухания ралли в энергетическом секторе. Акции технологических компаний показали один из лучших результатов: сектор прибавил 0,8%. Котировки Apple движутся вверх уже шесть дней подряд. Энергетический сектор в течение дня прибавлял 2%, но к концу сессии растерял практически весь рост на фоне заявления Трампа о планах выйти из ядерного соглашения с Ираном

Доллар США вырос по отношению к основным мировым валютам. В паре с евро доллар поднялся с $1,1963 до $1,1922.

Министерство обороны США возобновило прием реактивных самолетов F-35 от Lockheed Martin Corp (NYSE: LMT) после достижения соглашения о том, кто будет покрывать расходы, чтобы исправить производственную ошибку. Об этом заявил в понедельник представитель Пентагона. Это позитивная новость для акций оборонной компании, которая поможет им частично отыграть снижение на 20% в последние две недели.

Рынок затаился в ожидании решения Дональда Трампа по ядерной сделке с Ираном, поэтому резких движений до выхода заявления об этом решении, скорее всего, не будет. На агрессивную риторику президента США участники торгов могут отреагировать негативно. Ожидаем повышенной волатильности в нефтяных ценах при любом решении главы Белого дома.

Рынок пытается вырваться из даунтренда последних двух месяцев, чтобы преодолеть линию сопротивления, тянущуюся с января. Сегодня S&P500 может вновь протестировать границу нисходящего тренда перед возобновлением роста. Продолжение позитивной динамики после отскока станет сигналом зарождающегося «бычьего» движения. По нашим расчетам, S&P500 сегодня опустится на 0,3%, до 2665 пунктов.