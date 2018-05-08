Биржи АТР закрылись ростом индексов

Биржи АТР закрылись преимущественно ростом индексов после выхода статданных из КНР

Основные фондовые биржи Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) завершили торги вторника преимущественным ростом индексов на фоне новых статданных из Китая , свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,79% — до 3161,5 пункта, шэньчжэньской Shenzhen Composite — на 0,77%, до 1836,22 пункта. Гонконгский Hang Seng Index поднялся на 1,36% — до 30402,81 пункта, корейский KOSPI — снизился на 0,47%, до 2449,81 пункта. Японский Nikkei 225 повысился на 0,18%, до 22508,69 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 0,12% и составил 6091,9 пункта.

С оптимизмом восприняли инвесторы региона данные статистики из Китая. Так, главное таможенное управление страны сообщило во вторник, что экспорт в апреле в КНР вырос на 12,9% в годовом выражении, а импорт — на 21,5%. При этом эксперты прогнозировали меньшее увеличение показателей — экспорта на 6,3%, импорта — на 16%. Профицит торгового баланса КНР достиг 28,78 миллиарда долларов против дефицита в 4,98 миллиарда долларов месяцем ранее. Эксперты ожидали значения показателя на уровне 24,7 миллиарда долларов.

В то же время мировые инвесторы во вторник ждут решения президента США Дональда Трампа относительно того, будет ли страна выходить из иранского "ядерного соглашения", достигнутого международным сообществом с Ираном в 2015 году.