Китаю представили Samsung Galaxy S9 с губной помадой в комплекте

На китайском рынке появились смартфоны Samsung Galaxy S9 в красном цвете. Устройства позиционируются как гаджет для прекрасного пола: к ним в комплекте идет губная помада Yves Saint Laurent. Об этом сообщило ИА Nation News.

Скорее всего, подобный шаг обусловлен резким падением спроса на флагманы нового поколения от южнокорейского гиганта.

По статистике в первом квартале 2018 года моделям Galaxy S9 и S9+ досталось лишь пятое место в рейтинге самых популярных смартфонов.

Красный Galaxy S9 планируют продавать только в Китае

После выхода нового смартфона модель Galaxy S8, который на российском рынке появился в конце марта 2017 года, стала дешевле почти вдвое. Цена на него упала с 60 до 34 тысяч рублей из-за выхода Galaxy S9.