Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 11.03 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" росла на 1,84% — до 6,2 доллара, "Лукойла" — на 0,89%, до 65,44 доллара, "Новатэка" — снижалась на 1,47%, до 123,85 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,28%, до 4,51 доллара, "Газпром нефти" — на 2,47%, до 24,9 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 0,73% — до 1,82 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 14,68 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,12% — до 21,22 доллара.
Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,14% — до 17,38 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,03%, до 15,42 доллара, НЛМК — дорожали на 1,41%, до 24,78 доллара.
Стоимость бумаг "Магнита" опускались на 0,98% — до 18,72 доллара, "Ленты" — поднималась на 0,35%, до 5,78 доллара. Цена расписок АФК "Система" увеличивалась на 1,01% — до 3,41 доллара.