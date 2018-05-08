Бумаги компаний РФ в Лондоне дорожают

Бумаги компаний РФ в Лондоне в основном дорожают

Бумаги российских компаний во вторник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

Стоимость бумаг ВТБ снижалась на 0,73% — до 1,82 доллара, Сбербанка — на 0,51%, до 14,68 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", росли в цене на 0,12% — до 21,22 доллара.

Бумаги "Норникеля" дорожали на 0,14% — до 17,38 доллара, "Северстали" — дешевели на 0,03%, до 15,42 доллара, НЛМК — дорожали на 1,41%, до 24,78 доллара.