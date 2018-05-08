Биржи Европы торгуются разнонаправленно

Биржи Европы разнонаправленны в ожидании решения США по ядерной сделке с Ираном

Основные европейские фондовые биржи во вторник изменяются разнонаправленно на фоне ожидания рынками решения президента США Дональда Трампа относительно ядерного соглашения с Ираном , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 11.09 мск французский CAC 40 опускался на 0,29%, до 5515,28 пункта, немецкий DAX — на 0,44%, до 12890,13 пункта, британский индекс FTSE 100 рос на 0,19%, до 7581,82пункта.

В центре внимания мировых инвесторов во вторник находится "иранская тема". Президент США Дональд Трамп обещал в течение дня объявить, будут ли США выходить из иранского "ядерного соглашения", достигнутого международным сообществом в 2015 году.

Кроме того, на настроения участников торгов определенное влияние оказывает статистика из Германии . Так, до открытия торгов стало известно, что объем промышленного производства в стране с учетом сезонных колебаний вырос в марте на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя аналитики ожидали роста индикатора на 0,8%. В то же время объем экспорта страны вырос в марте в месячном выражении на 1,7%, хотя аналитики ждали роста на 1,8%, а импорт снизился на 0,9% про прогнозах роста на такую же величину.

Также рынки отыгрывают корпоративные новости региона. Так, стало известно о том, что американский кабельный оператор Comcast Corp направил официальное уведомление Еврокомиссии о намерении купить британскую медиакомпанию Sky Plc. (включает телеканал Sky News ). Тем самым, по сообщениям СМИ, этот медиаконцерн может "перебить" прежнее предложение The Walt Disney Company . В декабре Fox согласилась продать активы американской Disney за 52,4 миллиарда долларов. Акции Sky дешевеют более чем на 1%.

В то же время японская фармацевтическая компания Takeda Pharmaceutical достигла договоренности о покупке ирландской фармацевтической компании Shire после того, как Takeda повысила цену предложения. На этом фоне акции Shire дорожают на 3,8% на бирже Лондона.