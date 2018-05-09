Впервые в Барнауле в шествии участвовал детский «Бессмертный полк»

Более 40 детей и подростков, участвующих в «Бессмертном полку», пронесли портреты ветеранов и героев войны.

«В акции участвуют воспитанники барнаульского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с посёлка Новосиликатный и дети — подопечные барнаульского социального фонда «Доброе сердце», — говорит инициатор создания детского «полка» Игорь Якуба.

Почти все ребята понесут портреты своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. Те же, кто не знает, были ли в их семье фронтовики, понесут портреты знаменитых советских военачальников, а также Героев Советского Союза.

Они пройдут своей колонной в общем шествии барнаульского «Бессмертного полка». А затем на площадке возле дома, в котором расположен фонд «Доброе сердце» (Привокзальная, 5а), покажут праздничную программу, в которой прозвучат военные песни, стихи о войне.