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Впервые в Барнауле в шествии участвовал детский «Бессмертный полк»
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Впервые в Барнауле в шествии участвовал детский «Бессмертный полк» 

АиФ — Алтай 49 минут назад
Фото: АиФ - Алтай
Более 40 детей и подростков, участвующих в «Бессмертном полку», пронесли портреты ветеранов и героев войны.
«В акции участвуют воспитанники барнаульского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, с посёлка Новосиликатный и дети — подопечные барнаульского социального фонда «Доброе сердце», — говорит инициатор создания детского «полка» Игорь Якуба.
Почти все ребята понесут портреты своих прадедов — участников Великой Отечественной войны. Те же, кто не знает, были ли в их семье фронтовики, понесут портреты знаменитых советских военачальников, а также Героев Советского Союза.
Они пройдут своей колонной в общем шествии барнаульского «Бессмертного полка». А затем на площадке возле дома, в котором расположен фонд «Доброе сердце» (Привокзальная, 5а), покажут праздничную программу, в которой прозвучат военные песни, стихи о войне.
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