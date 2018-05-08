350 волонтеров помогут участникам шествия «Бессмертный полк» в Барнауле

Более 300 волонтеров помогут участникам акции «Бессмертный полк» в Барнауле , сообщает городская администрация.

9 Мая участниками всероссийской патриотической акции, которая пройдет на главной площади города, станут не менее 35 тысяч человек. Волонтеры, которых можно узнать по зеленым и оранжевым жилеткам, будут координировать движение колонны, отвечать на вопросы участников.

Также будут задействованы волонтеры-медики. Они будут в куртках синего цвета.

Напомним, акцию «Бессмертный полк» откроет праздничная колонна автомобилей военного времени. Шествие завершится у Дворца зрелищ и спорта, где будет подготовлена фотозона в военном стиле.