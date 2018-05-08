Ещё
350 волонтеров помогут участникам шествия «Бессмертный полк» в Барнауле
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

350 волонтеров помогут участникам шествия «Бессмертный полк» в Барнауле 

АиФ — Алтай 1 час назад
Фото: АиФ - Алтай
Более 300 волонтеров помогут участникам акции «Бессмертный полк» в Барнауле, сообщает городская администрация.
9 Мая участниками всероссийской патриотической акции, которая пройдет на главной площади города, станут не менее 35 тысяч человек. Волонтеры, которых можно узнать по зеленым и оранжевым жилеткам, будут координировать движение колонны, отвечать на вопросы участников.
Также будут задействованы волонтеры-медики. Они будут в куртках синего цвета.
Напомним, акцию «Бессмертный полк» откроет праздничная колонна автомобилей военного времени. Шествие завершится у Дворца зрелищ и спорта, где будет подготовлена фотозона в военном стиле.
АиФ — Алтай: последние новости
В Рубцовске погасят Вечный огонь Барнаульский автовокзал вводит бесплатный проезд для ветеранов ВОВ Барнаульский зоопарк повышает цены на билеты?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На «Евровидении» произошло ЧП43
Астролог предсказал победу Путина и пожалел40
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК1051
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»338
Пока вы спали: безопасность Крымского моста «снимут» с подрядчика35
Видео
03:14
Мир отреагировал на инаугурацию Путина
Политика Статьи
00:39
Российский Ка-52 сбили из ПЗРК
Происшествия Армия
00:39
В Красноярске загорелся Дворец спорта
Пожары
01:42
Штурмовик Ил-2 пронесся над Германией
Армия Общество
00:11
Многоэтажка вспыхнула в Москве
Происшествия Общество
01:04
Пугачева дала откровенное интервью
Шоу-бизнес
00:58
Любовь к Путину выразили масштабным флешмобом
Общество
05:44
Стала известна будущая роль Силуанова
Политика
07:12
Астролог предсказал победу Путина и пожалел
Общество Другое
01:39
Белоруссия оправдалась за запрет «Бессмертного полка»
СНГ В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение